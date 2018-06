Russia: Cheryshev 'Spagna fortissima'

MOSCA, 30 GIU - "La Spagna è una delle squadre più forti del mondo. Sicuramente sarà dura ma anche noi abbiamo le nostre armi e dobbiamo usarle". Lo ha detto l'ala della nazionale russa Denis Cheryshev alla vigilia della partita contro la Spagna, che si terrà domani allo stadio Luzhniki di Mosca. "Ripeto, gli spagnoli sono fortissimi - ha aggiunto - ma credo che siamo in grado di vincere contro chiunque. Mi piacerebbe segnare nella partita di domani ma la cosa più importante è che la nazionale passi il turno". Cheryshev ha poi aggiunto che giocherà anche per il pubblico. "Domani sarà una grande festa e dobbiamo fare in modo che il pubblico si goda la partita. Il nostro dovere è essere professionali e dare il duecento per cento".