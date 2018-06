Moto3: Olanda, Martin in pole

ROMA, 30 GIU - Sarà il pilota spagnolo della Honda Jorge Martin a partire dalla pole position in Moto3 nel gran premio di Olanda che si correrà sul circuito di Assen. Martin ha fatto il miglior tempo in 1:42.039, alle sue spalle secondo miglior tempo quello di Enea Bastianini staccato di 310 millesimi, anche lui in sella a una Honda, poi Nicolò Bulega su Ktm a 406 millesimi di secondo. Solo ottavo tempo per Marco Bezzecchi, a 725 millesimi da Martin; stamattina il leader della classifica iridata aveva fatto registrare il miglior tempo nella terza e ultima sessione di prove libere. Aron Canet partirà dalla seconda fila, per lui quarto tempo a 523 millesimi dal connazionale Martin.