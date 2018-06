Siviglia chiede Kalinic, il Milan 20 mln

ROMA, 30 GIU - I dirigenti del Siviglia vogliono accontentare l'allenatore Pablo Machín, che ha chiesto di ingaggiare Nikola Kalinic per il centro dell'attacco, ma il Milan ha chiesto al club andaluso almeno 20 milioni in cambio del cartellino del croato. Lo scrive il Mundo deportivo. Il Siviglia, anche alla luce delle ultime vicende che hanno coinvolto l'attaccante (che si è rifiutato di scendere in campo negli ultimi 5' della partita contro la Nigeria ai Mondiali, per sostituire Mandzukic al centro dell'attacco della Nazionale croata), ha ammesso che anche 14 milioni sarebbe una cifra troppo alta. Sarà dunque davvero assai difficile soddisfare Machìn.