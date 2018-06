Serie B sul web, a Perform per 22 mln

MILANO, 29 GIU - La Serie B andrà in onda in diretta su Internet sulla piattaforma Dazn di Perform, mentre l'anticipo del venerdì sera sarà trasmesso anche in chiaro, da Mediaset o Rai. Lo ha deciso l'assemblea della Lega B, come si apprende. Perform, dopo essersi assicurata tre partite a giornata di Serie A, amplia l'offerta di Dazn versando alla Lega B 22 milioni a stagione più bonus per il 2018-21. Attorno al 10 luglio verrà assegnata la gara in chiaro. La Lega B, nel complesso, supererà i 22 milioni a stagione incassati nell'ultimo triennio.