Universiadi: martedì cabina regia a Roma

NAPOLI, 29 GIU - Si terrà a Roma martedì la cabina di regia sulle Universiadi convocata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. A riferirlo il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che parteciperà alla riunione accompagnato dal capo di gabinetto, Attilio Auricchio. "Sarà la giornata decisiva - ha spiegato - finora il Governo non ha mai avuto modo di incontrarci su questo tema. C'è la necessità di fare chiarezza. Noi ci siamo e abbiamo messo in campo tutte le condizioni perché Napoli, la Campania e il Paese facciano un figurone ma bisogna lavorare senza tentennamenti". E negli incontri con esponenti del Governo, il sindaco ha - come riferito - portato la posizione del Comune. "Martedì - ha sottolineato - si deve definire. La cabina di regia deve dare il via libera definitivo così che si possa partire con il countdown per fare i lavori". E anche a seguito delle divergenze con la Regione Campania delle scorse settimane, de Magistris è tornato a sottolineare la necessità che si lavori "con la massima collaborazione".