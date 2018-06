Giochi Mediterraneo: ori Gwend e Re

ROMA, 28 GIU - L'Italia supera quota 100 nel medagliere dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. A regalare la cifra tonda è il judoka Nicholas Mungai (categoria -90 kg) che conquista la medaglia di bronzo. Ma nel settimo giorno di gare a brillare sono soprattutto gli ori dell'altra judoka Edwige Gwend (-63 kg) e di Davide Re nei 400 m che vince in 45"26. Al femminile, Libania Grenot (51"32) e Maria Benedicta Chigbolu (52"14), sono invece seconda e terza. Bronzo anche per Anna Bongiorni, terza nei 100 m. Terzo posto anche per Federico Cattaneo nei 100 m (10"37). Il judo regala anche l'argento di Carola Paissoni e il bronzo di Fabio Basile nei -73 kg. Quattro delle tredici medaglie odierne (2 ori, 6 argenti e 5 bronzi) che portano il bottino complessivo dell'Italia primatista a 105 medaglie (38 ori, 35 argenti, 32 bronzi) arrivano invece dal golf che porta 4 argenti. In finale l'Italia del calcio.