Rally San Marino, è conto alla rovescia

ROMA, 28 GIU - Il conto alla rovescia è iniziato, i cinquanta equipaggi iscritti alla gara sammarinese alla sua 46° edizione stanno per prendere il via, venerdì alle 14:30 dal Multieventi Sport Domus di Serravalle a San Marino. Li aspetta una prima tappa di cinque tratti cronometrati il primo dei quali, la prova speciale "Montecchio" è la nuova prova spettacolo che verrà trasmessa in diretta da Rai Sport e si svolgerà con la formula ad inseguimento, con due equipaggi contemporaneamente in gara. Seguiranno le prove di Sant'Agata Feltria e Monte Benedetto entrambe da ripetere due volte. La giornata si concluderà con il riordino a Riccione alle 22:15. "Nel portare il mio saluto di Segretario di Stato allo Sport, ai partecipanti ed agli organizzatori - ha detto Marco Podeschi - voglio ringraziare la FAMS per avere reso possibile anche nel 2018, pur in mezzo a tante difficoltà, la 46a edizione del San Marino Rally. E' una passione transgenerazionale che sembra attraversare le nostre vite''.