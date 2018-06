Maglia del Belgio alla May al vertice Ue

BRUXELLES, 28 GIU - Siparietto al Consiglio europeo a base di calcio, in vista del match Inghilterra-Belgio che si gioca stasera e che naturalmente si presta a un parallelo sulla partita del negoziato per la Brexit tra Londra e Bruxelles. Il premier belga Charles Michel si è avvicinato alla collega britannica Theresa May e le ha consegnato una bandiera dei Diavoli Rossi, com'è soprannominata la nazionale belga, sotto lo sguardo divertito di Emmanuel Macron. Poi Michel è tornato ad armeggiare con la sua borsa di pelle nera e ne ha estratto una sciarpa, sempre con i colori della squadra.