Universiadi, prologo basket Italia-Usa

NAPOLI, 28 GIU - "Dagli Usa arriveranno oltre 550 tra atleti e allenatori, sarà una grande spedizione nel segno dello sport e dell'amicizia. Mi piacerebbe che le Universiadi 2019 si aprissero con una partita di basket nella Base Nato di Napoli, magari il 2 luglio tra la nazionale italiana e la squadra Usa. Per celebrare insieme le Universiadi e l'anniversario dell'Indipendenza americana". E' entusiasta Nels Hawkinson, capo della delegazione Usa per le Universiadi di Napoli 2019, nel raccontare l'impatto che le squadre a stelle e strisce avranno sui Giochi. Ex giocatore di basket e allenatore, Hawkinson è alla sua quinta universiade ed è sicuro che Napoli sarà un successo: "Sono stato qui prima da turista - dice - e poi a gennaio per controllare i progressi che ci sono stati finora. So che Napoli ha avuto poco tempo perché è subentrata a Brasilia. È per questo motivo che ho voluto vedere gli impianti". Il Team Usa arriverà con 18 rappresentative: "Ne abbiamo già pronte 15", precisa Hawkinson.