Malagò:Giochi 2026 devono avere consenso

ROMA, 28 GIU - "Sulla carta il Consiglio nazionale del Coni del 10 luglio è l'ultimo prima delle vacanze estive, quindi si presuppone che all'ordine del giorno ci debba essere il tema della candidatura per le Olimpiadi invernali del 2026. Però, se per quella data non abbiamo elementi di certezza per avere il più possibile tutte le idee chiare, non vedo nulla di male nel prevedere un Consiglio nazionale nell'ultima settimana del mese quando oggettivamente ci possono essere sul tavolo degli elementi oggi mancanti in modo da fare una valutazione precisa di tutto, ma anche di cercare di avere maggiori consensi". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Chiunque rimarrà di questa partita, ammesso e non concesso che ci sia la volontà politica di andare avanti e che va formalmente verificata, deve avere il consenso da parte di tutti altrimenti non si va da nessuna parte. E' una cosa di buon senso, ecco perché il Consiglio nazionale al di là di una votazione formale deve prendere atto di questa situazione", aggiunge.