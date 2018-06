Germania: "Decisione su Loew a giorni"

ROMA, 28 GIU - "La decisione sul futuro di Joachim Loew la prenderemo tra qualche giorno, dopo una riflessione e un'analisi sui motivi di questa débacle". All'indomani della clamorosa eliminazione al primo turno dei Mondiali, la Germania rinvia la scelta sul suo ct. Dopo la partita, il presidente della Federcalcio tedesca, Reinhard Grindel, ha avuto un colloquio con Loew che, a fine partita contro la Corea del Sud, si è preso "tutte le responsabilità di questo storico tonfo". "Siamo rimasti d'accordo che decideremo nei prossimi giorni come andare avanti", ha chiarito Grindel. Loew, in carica come ct dal 2006 dopo il Mondiale perso in casa contro l'Italia, aveva da poco rinnovato il contratto con la Federcalcio fino al 2020.