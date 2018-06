Francia: Le Graet, Descahmps fino al '20

ROMA, 28 GIU - Didier Deschamps resterà ct della Francia fino al 2020. Lo ha ribadito il presidente della federcalcio d'Oltralpe, Noel Le Graet, in un'intervista stamani ai microfoni dell'emittente francese Rtl. "E' assolutamente chiaro", ha dichiarato il dirigente rispondendo ad una domanda in proposito. Un segnale di fiducia e di sostegno al tecnico che deve affrontare sabato un complesso ottavo di finale contro l'Argentina. Sulla panchina dei 'Bleus' di allunga l'ombra di Zinedine Zidane, dimessosi dal Real Madrid dopo il terzo trionfo di fila in Champions League, ma Le Graet non concede al momento chance all'ex juventino. "Non posso certo contestare le qualità di Zidane, che ch fatto cose straordinarie in Spagna, ma Didier ha dimostrato in questi anni dal 2012 in poi di cosa è capace", ha spiegato il presidente della Fff. Se la sfida di sabato dovesse però finire male per i francesi, Deschamps non potrebbe stare molto tranquillo.