Moto: Olanda, Rossi spera, Assen un anno fa ultima vittoria

ROMA - Domenica la Motogp ritorna ad Assen, in Olanda, per quello che da molti è ritenuto il gran premio sul circuito più bello e spettacolare del mondo. E Valentino Rossi, che qui conquistò l'ultima vittoria dodici mesi fa, ci torna fiducioso. "Stiamo andando ad Assen dove ho vinto l'anno scorso, ha infatti dichiarato il pilota della Yamaha. "Questo dà emozioni contrastanti. Da un lato significa che è passato molto tempo da quando io e la Yamaha abbiamo vinto una gara, quindi dobbiamo lavorare duro; dall'altra parte sono contento perché Assen è una pista fantastica. Di solito siamo molto competitivi sul circuito, ma dobbiamo verificare quali saranno le condizioni e la situazione, perché non sai mai cosa potrebbe accadere lì". Dopo le prime sette gare della stagione, Rossi è secondo nella classifica del motomondiale con 88 punti, alle spalle del pilota della Honda Marc Marquez con 115; al terzo posto Maverick Vinales, compagno di scuderia di Rossi, con 77 punti.