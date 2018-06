Giochi Mediterraneo: 2 bronzi per Italia

ROMA, 27 GIU - Sono di bronzo la prime due medaglie dell'atletica italiana ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona (Spagna). A conquistarle sono stati Yohannes Chiappinelli - che, nello stadio Camplcar, ha chiuso al terzo posto la finale dei 3000 siepi in 8'32"06, dietro al marocchino Soufiane El-Bakkali (8'20"97) e al tunisino Amor Ben Yahia (8'26"14) - e Yemaneberhan Crippa che nei 5000 metri si fa superare sul rettilineo del traguardo dai marocchini Youness Essalhi (13'56"12) e Soufiyan Bouqantar (13'56"28), chiudendo con un 13'56"53 che gli vale il terzo posto ai Giochi del Mediterraneo. Il medagliere azzurro sale così a 92 unità complessive che consolidano il primo posto in classifica con 36 ori, 29 argenti, 27 bronzi.