Basket: Petrucci,Sacchetti nostro Zidane

ROMA, 27 GIU - "Il nostro ct ha una stupenda filosofia, Meo ha fatto della normalità la sua forza. Io ho paura dei geni, ma lui è come Zidane, una persona normale che ottiene risultati. Lo ha dimostrato sul campo". Così, alla vigilia di Italia-Croazia, penultima giornata del Girone D delle qualificazioni mondiali, il presidente della Fip, Gianni Petrucci parla del commissario tecnico, sulla panchina azzurra da quasi un anno. Nella conferenza di presentazione della gara di domani proprio Sacchetti ha ricordato che "la Croazia è un bel banco di prova. È stimolante giocare contro atleti Nba. I ragazzi potranno dimostrare di essere giocatori che possono ambire a raggiungere qualcosa in più. Vedremo di che livello siamo". Fra i 12 a disposizione, c'è anche Daniel Hackett, alla prima assoluta con coach Sacchetti: "Daniel è abituato a giocare partite di livello in Eurolega, ed ha le possibilità e la forza fisica per marcare anche giocatori più prestanti. Ha il senso della sfida, come tanti miei giocatori".