Lorenzo: Mondiale? Per ora non ci penso

ROMA, 27 GIU - "Le due vittorie consecutive al Mugello e al Montmeló sono state molto belle e importanti, ma il Campionato non si ferma e ora dobbiamo dimostrare anche ad Assen che possiamo essere veloci su tutti i tipi di pista. Forse non è il miglior circuito per noi, ma sono convinto che riusciremo ad essere competitivi". Jorge Lorenzo sogna la tripletta per confermare lo splendido momento che sta vivendo con la Ducati. "Dobbiamo andare avanti gara per gara, consapevoli che ogni Gran Premio è importante. Per ora non vale la pena pensare troppo al campionato - assicura lo spagnolo, settimo con 66 punti, a -49 da Marc Marquez - L'importante è lavorare come abbiamo fatto finora e mantenere sempre la stessa fiducia". Reduce dallo zero incamerato a Barcellona, Andrea Dovizioso, anche lui a 66 punti in classifica, guarda avanti: "Con un compagno di squadra competitivo come Jorge, è ancora più importante lavorare bene e arrivare alla gara successiva con le idee molto chiare".