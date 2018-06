Mondiali: Neuer, non meritavamo vittoria

BERLINO, 27 GIU - Parla di "grande delusione" e di momento molto "amaro", il capitano della Nazionale tedesca, Manuel Neuer, che, con la Zdf, commenta senza mezzi termini la prestazione della Germania: "Non meritavamo di vincere". Ricordando la sconfitta con il Messico, Neuer ha affermato, "non abbiamo convinto neppure con la Svezia, dove il gol decisivo è arrivato solo alla fine. Se non fosse accaduto oggi, sarebbe forse accaduto alla prossima o fra due partite".