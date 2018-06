Lowe "futuro? Qualche ora per capire"

BERLINO, 27 GIU - "Ovviamente devo assumermi la responsabilità di quello che è successo". Lo ha detto l'allenatore della Nazionale tedesca, Joachim Loew, intervistato alla Zdf sulla sconfitta con la Corea del Sud, che ha decretato la fine dei Mondiali per la Germania. A una domanda su che intenzioni abbia per il futuro, avendo recentemente rinnovato io contratto con la nazionale, Loew non si è sbilanciato: "Ho bisogno di un paio di ore per capire. Non mi sarei aspettato una sconfitta con la Corea del Sud, ero ottimista. Anche per me la delusione è enorme. Aspetto domani, e ci saranno dei colloqui".