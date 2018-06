Mondiali:Cissé,con Colombia sfida aperta

ROMA, 27 GIU - "Contro la Colombia mi aspetto una partita aperta, perché sia noi che i sudamericani giochiamo un calcio molto simile e senza preconcetti. L'impegno e la velocità sono le nostre armi. La Colombia, però, può crearci dei grattacapi, ma noi siamo in grado di prendere adeguate contromisure. Sappiamo come batterli". Così Aliou Cissé, commissario tecnico della Nazionale senegalese, alla vigilia del confronto decisivo del Gruppo H di qualificazione mondiale contro la Colombia, in programma a Samara. Secondo Cissé, domani potrebbe essere il turno dell'ex Keita. "E' un ottimo giocatore e può giocare dall'inizio", ammette il ct.