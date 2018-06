Mondiali: Hasebe, vinto ancora niente

ROMA, 27 GIU - "I quattro punti ottenuti in due partite sono un buon risultato, ma non abbiamo ancora ottenuto o vinto niente. Domani, quando entreremo in campo, dobbiamo pensare solo alla vittoria e a nessun'altra cosa. Non ottieni nulla se pensi che il pareggio possa essere un risultato sufficiente". Così il capitano del Giappone, Makoto Hasebe, alla vigilia dell'ultima partita del Gruppo H di qualificazione mondiale, contro la Polonia - che è già eliminata dal torneo - in programma a Volgograd.