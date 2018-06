Milan: Commisso, impegno per acquisto

MILANO, 27 GIU - Rocco Commisso resta in pressing sul Milan, nonostante il proprietario rossonero Li Yonghong abbia interrotto la trattativa per la cessione. Fonti vicine all'imprenditore italoamericano assicurano il suo forte impegno nell'acquisto del Milan ma sottolineano anche che l'interesse da lui dimostrato ad investire nel mondo del calcio ha fatto arrivare sul suo tavolo diverse proposte per acquisire altri club, sia in Italia che in altri paesi europei. Secondo queste fonti, se non si dovesse sbloccare la trattativa con Li, Commisso potrebbe comunque coronare il suo sogno da bambino di possedere una squadra di calcio italiana.