Basket: Olimpia Milano, arriva Nedovic

MILANO, 27 GIU - Terzo acquisto per l'Ax Milano. Dopo Amedeo Della Valle e Jeff Brooks, l'Olimpia annuncia l'arrivo di Nemanja Nedovic. ''La Pallacanestro Olimpia Milano - si legge sul sito - comunica di aver raggiunto un accordo con la guardia Nemanja Nedovic, 1.91, membro della Nazionale serba, proveniente dall'Unicaja Malaga, della Lega spagnola e dell'Eurolega''. Per Nedovic si tratta di un ritorno in Italia: nato a Nova Varos il 16 giugno 1991, il serbo ha cominciato a giocare a basket proprio in Italia, ad Ascoli, quando il padre Sladjan giocava a pallamano a San Benedetto del Tronto. Dopo le esperienze nella Stella Rossa e nel Lietuvos Rytas, ecco un breve trascorso nella Nba con i Golden State Warriors, prima del ritorno in Europa, prima a Valencia e poi Malaga. Qui, assieme proprio a Jeff Brooks, ha vinto l'EuroCup nel 2017. Con la Nazionale ha conquistato l'argento alle Olimpiadi di Rio. Nedovic prende il posto di Goudelock e sarà la punta di diamante dell'Olimpia, assieme all'altro serbo, Vladimir Micov.