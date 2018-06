Liverpool, ecco Naby Keita

ROMA, 27 GIU - Il Liverpool ha presentato Naby Keita, il centrocampista guineiano la scorsa stagione al Lipsia. Per il 23enne neoacquisto i Reds hanno pensato a un 'regalo' particolare: la maglia n.8 di un mito del calcio di Anfield come Steven Gerrard, ritiratosi un paio di stagioni fa. Keita, che era stato preso dal Liverpool nel mercato di gennaio, diventerà ufficialmente un giocatore dei 'Rossi' a partire dal 1 luglio. "E' un giorno incredibile per me - ha fatto sapere Keita - e aver avuto la maglia n.8 (tra l'altro con la foto sul sito del club che ritrae il neo acquisto proprio con Gerrard) è stata davvero una grossa sorpresa, non me l'aspettavo. Poi quando l'ho visto entrare nella stanza ho detto 'wow', perché Gerrard è una leggenda. Un calciatore che ha sempre avuto rispetto, che ha sempre dato il massimo in campo e che qui è amatissimo. Se qualcuno ti dà il suo numero di maglia, non significa solo giocare, ma provare a fare quanto ha fatto lui, e questa è la mia motivazione".