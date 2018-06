Mondiali: Dani Alves visita al Brasile

ROMA, 27 GIU - Un pranzo con i suoi compagni di nazionale per incoraggiarli in vista della gara con la Serbia decisiva per il passaggio agli ottavi. Dani Alves, rimasto fuori dalle convocazioni del Brasile causa l'infortunio al ginocchio, ha fatto visita alla Selecao e ha mangiato insieme ai giocatori nell'hotel dove i verdeoro sono in ritiro. Il difensore del Psg ha detto che voleva toccare con mano "la buon atmosfera" in casa Brasile in un giorno così importante per la nazionale a Russia 2018. Un mondiale particolare per Alves costretto a vedere la sfida da spettatore, sugli spalti dello stadio a Mosca.