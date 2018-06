Putin "Russia-Spagna in tv o stadio"

MOSCA, 27 GIU - Il presidente russo Vladimir Putin sosterrà la nazionale di casa durante la partita contro la Spagna , che si terrà il 1 luglio nello stadio Luzhniki di Mosca. Lo riporta la Tass. "Guarderò sicuramente la partita e tiferò per la Russia - ha detto Putin - ma non so ancora se andrò allo stadio".