Atalanta, ultrà contro diffida capo tifo

BERGAMO, 27 GIU - Tifosi della Curva Nord dell'Atalanta hanno protestato con uno striscione di fronte alla questura di Bergamo contro la diffida di 5 anni nei confronti di Claudio 'Bocia' Galimberti. Il capo degli ultrà nerazzurri è stato diffidato per aver partecipato ai festeggiamenti all'aeroporto dopo la vittoria contro la Roma. "A Claudio -si legge in un post sulla pagina Fb 'Sostieni la curva'- è stata notificata una diffida di 5 anni, con altrettanti di firma, la motivazione: aver partecipato, con altre migliaia di tifosi, lo scorso 6 Gennaio ai festeggiamenti all'aeroporto dopo la vittoria sulla Roma. La Tifoseria ha dimostrato grande maturità, crescita e responsabilità negli ultimi anni, questo clima viene bruscamente macchiato dalla questura diffidando una persona, un tifoso per il semplice fatto di essere stato presente ad una festa con migliaia di altri tifosi".