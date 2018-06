Calcio: entusiasmo Nainggolan, carico per nuova avventura

MILANO, 26 GIU - ''Perche' ho scelto l'Inter? L'importante e' sentire la fiducia. Mi hanno chiamato Ausilio, il mister e Zanetti. Mi hanno fatto sentire importante. La mia scelta e' stata semplice. Sono carico per la nuova avventura'': inizia sotto una buona stella l'esperienza nerazzurra di Radja Nainggolan che - subito dopo l'ufficialita' del suo passaggio al club nerazzurro - parla a Inter Tv. ''Non mi aspettavo - confessa - un'accoglienza cosi' calorosa. Sono contento. Adesso tocchera' a me trasformarla in applausi. L'affetto dei tifosi e' importante per qualsiasi giocatore. Vuol dire che la piazza e' entusiasta. Lo sono anche io e spero che potremo toglierci molte soddisfazioni. Spalletti? La mia migliore stagione e' stata con lui, spero di poter fare altrettanto bene. Sono contento di averlo ritrovato''. ''Un messaggio per i tifosi? Ancora non li conosco bene ma - conclude - vedendo come mi hanno accolto, spero continuino a supportare cosi' la squadra. Possiamo fare bene in campionato e in Champions perche' l'Inter ha una storia importante e deve tornare protagonista anche in Europa''.(ANSA).