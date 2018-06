F1: Vettel, Spielberg pista difficile

ROMA, 26 GIU - "Benvenuti allo Spielberg, la pista con il tempo sul giro più breve. Ci sono poche curve, ma è comunque difficile". Comincia così il video sul sito della Ferrari con il quale Sebastian Vettel presenta il gran premio d'Austria, in programma domenica primo luglio. Il pilota tedesco - che in Francia ha perso la leadership del mondiale a favore di Lewis Hamilton - descrive il tracciato, spiegando quali sono i punti più impegnativi. Lo scorso anno in qualifica si è girato sul piede dell'1'04" ed è prevedibile che in questa edizione (le mescole di pneumatici a disposizione sono soft, supersoft ed ultrasoft) si arriverà poco sopra il minuto. Meteo permettendo, perché al momento le previsioni danno possibilità di temporali, almeno fino a venerdì.