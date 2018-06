Rafinha: "Inter? Resta nel Barcellona"

ROMA, 26 GIU - Rafinha Alcantara, centrocampista di proprietà del Barcellona, ma nell'ultima stagione in prestito all'Inter, ha parlato del proprio futuro, chiudendo di fatto la porta a una possibile permanenza in Italia. "Mi sono divertito molto nell'Inter e stavo pensando di restare, ero davvero convinto che, con la qualificazione per la Champions League, sarei rimasto, ma non è successo. A volte il calcio non soddisfa i desideri della gente, adesso sono un giocatore del Barcellona, non ho ancora incontrato il club, ma c'è l'idea di ripartire l'11 luglio, poi si vedrà", le parole del giocatore a Marca.