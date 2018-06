Arabia Saudita-Egitto 2-1

ROMA, 25 GIU - Terza sconfitta su tre partite per l'Egitto. La nazionale di Salah torna a casa dal Mondiale 2018 a zero punti dopo che l'Arabia Saudita, già eliminata anche lei, l'ha battuta nell'ultima partita del gruppo A per 2-1, con il gol vittoria al 95'. Era stata proprio la stella del Liverpool ad aprire le marcature, con un delicato pallonetto su lancio di Abdallah. Il pari dell'Arabia è arrivato nel recupero, su rigore per fallo di Ali Gabr su Fahad. Salman non ha sbagliato. Ancora nel recupero, ma nella ripresa, azione sulla destra dei sauditi e Al-Dawsari conclude di prima, battendo El Hadary.