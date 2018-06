Olimpiadi 2026: Sala, meglio Milano

MILANO, 25 GIU - Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, "ad occhio e croce ha più possibilità di vincere" la candidatura ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 "una città come Milano, che non ha mai fatto un'Olimpiade ma che è reduce da un successo come quello di Expo ed è considerata una città internazionale, piuttosto che una città che ha fatto la stessa Olimpiade 12 anni fa". Anche se ovviamente "trattandosi di una decisone politica accetterò qualunque decisione del governo. Il buonsenso direbbe che abbiamo più possibilità noi. Se però si decidesse per Torino non farò polemiche". Con il governatore della Lombardia Fontana "abbiamo comunque inviato il nostro piccolo dossier a Giorgetti per segnalare la nostra idea e la nostra proposta. A questo punto è davvero una decisone del governo". "Penso che nell'interesse di Milano, di Torino o di qualunque altra città candidata bisogna fare abbastanza in fretta".