Gp Francia: Vettel, errore mio al via

ROMA, 24 GIU - ''Ho fatto una buona partenza all'inizio, ma poi non avevo più spazio. Il problema è che la partenza di Valtteri è stata abbastanza buona e non potevo andare né a destra ne' a sinistra''. Sebastian Vettel si prende le sue responsabilità per l'avvio da dimenticare che ha compromesso la sua gara. ''Ho fatto un bloccaggio - aggiunge Vettel - facendo un errore. La colpa è mia quindi la penalità è equa e mi dispiace per Valtteri (Bottas, ndr) perché ho distrutto la sua gara. Peccato avevo una buona macchina non so se abbastanza per vincere, ma almeno sul podio potevo andare''.