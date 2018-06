Contatto con Bottas,5''penalità a Vettel

ROMA, 24 GIU - E' costato cinque secondi di penalità a Sebastian Vettel il contatto tra la sua Ferrari e la Mercedes di Bottas al via. I 5 secondi verranno scontati al box se la Rossa del tedesco tornerà a fermarsi nel corso del Gp di Francia oppure in caso contrario verranno applicati al termine della gara. Vettel intanto sta effettuando una bella rimonta: attualmente è nono (a 24'' da Hamilton) in zona punti rispetto alla 17/a posizione dopo l'uscita della safety-car.