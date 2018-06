Inghilterra batte Panama 6-1, è a ottavi

ROMA, 24 GIU - Tutto facile per l'Inghilterra che batte Panama 6-1 in una partita del gruppo G dei mondiali e stacca il pass per gli ottavi. Gli inglesi salgono a quota 6, a pari punti con il Belgio, che affronteranno giovedì prossimo nella sfida decisiva per il primo posto. Sono invece eliminate le nazionali di Tunisia e Panama. La partita non ha avuto storia, con gli inglesi in vantaggio 5-0 al 45' grazie ad una doppietta di Kane su rigore, ad una di Stones e alla rete di Lingard. Kane, in gol anche nella ripresa con una fortunata deviazione su tiro di Loftus-Cheek, è il nuovo capocannoniere del Mondiale con cinque reti. Al 38' della ripresa, la prima storica rete di Panama ad un Mondiale, segnata da Baloy e festeggiata come e più di una vittoria dai tifosi sugli spalti.