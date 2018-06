Toninelli, Giochi Torino sfavillanti

TORINO, 24 GIU - "Efficienza, sostenibilità ambientale e risparmio: non c'è soluzione migliore di @twitorino per le #Olimpiadi2026. Sarà kermesse sfavillante, ma all'insegna di riqualificazione e riutilizzo, no nuove cattedrali nel deserto". Lo scrive su Twitter il ministro delle infrastrutture, Danilo Toninelli. L'indirizzo @tiwtorino rimanda al profilo twitter ufficiale della Città di Torino.