Tortu, Europei?Nei 100 tutto è possibile

MALPENSA (VARESE), 23 GIU - "Dopo il record resto concentrato sugli Europei di Berlino. Ad inizio anno il mio obiettivo era raggiungere la finale e ancora oggi resta quello, ma il bello dei 100 metri è che può sempre succedere di tutto". Filippo Tortu, fresco primatista italiano dei 100 metri con 9''99, non si accontenta e, forte della terza prestazione stagionale tra gli sprinter continentali, non si pone limiti per gli Europei che si svolgeranno a Berlino dal 7 al 12 agosto. Tortu, all'aeroporto di Malpensa, è stato accolto dal lungo abbraccio degli amici di sempre e dagli applausi di un centinaio di tifosi: "Non me l'aspettavo proprio, pensavo venisse solamente mio cugino. È stata bella sorpresa, mi ha emozionato molto. Sarei contento se, grazie a me, si potesse parlare di più dell'atletica, un magnifico sport".