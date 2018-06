Vettel "3/o posto bene, punto alla gara"

ROMA, 23 GIU - "E' difficile trovare il bilanciamento, ho forse un po' esagerato. Con un giro fantastico avrei potuto avere una opportunità, ma il terzo posto comunque va bene perché in gara la macchina dovrebbe andare bene". Sebastian Vettel è abbastanza soddisfatto della sua qualifica nel Gp di Francia soprattutto considerando il passo della sua Ferrari atteso in gara. "Il meteo è stato così così - aggiunge il pilota tedesco della Ferrari - ma è stato bello vedere tanti tifosi qui, spero di avere delle buone possibilità domani". Solo sesto e non troppo soddisfatto l'altro ferrarista Kimi Raikkonen: "non sono riuscito a mettere insieme un giro discreto in tutta la Q3, forse l'ultima curva era un po' umida".