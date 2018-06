Atp Halle: Federer in finale

ROMA, 23 GIU - Roger Federer è in finale al torneo di Halle: il fuoriclasse svizzero, n.1 del ranking mondiale, ha sconfitto in semifinale lo statunitense Denis Kudla in due set con il punteggio di 7-6 (7-1) 7-5. L'incontro è durato poco meno di un'ora e mezza. E' la dodicesima finale per 'King' Roger sull'erba tedesca, dove si è già imposto nove volte. Federer è alla ricerca del titolo n.99 in carriera.