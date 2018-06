Golf, Travelers, Harman nuovo leader

ROMA, 23 GIU - La leadership solitaria di Brian Harman, la rimonta super di Bubba Watson, il crollo di Jordan Spieth e le eliminazioni a sorpresa di Patrick Reed, Marc Leishman e Pat Perez. Questi i primi verdetti del Travelers Championship, torneo del PGA Tour. A Cromwell (nel Connecticut, Stati Uniti) l'americano Harman a metà gara è passato al comando con 130 (64 66, -10) e precede in classifica l'australiano Matt Jones e i connazionali Russell Hunley e Zach Johnson, 2/i (-9) a un solo colpo dalla vetta. Giro straordinario di Watson (parziale di 63), che è passato in 8/a posizione (rimontandone 69) al fianco di Lanto Griffin e Rory McIlroy (-7). Subito fuori dalla Top 10, 11/o, Jason Day (-6). Mentre Justin Thomas (n.2 mondiale) è 17/o a -5. Che blackout per Spieth. Il campione in carica ha perso la leadership ed è precipitato in 25/a posizione (-4). In ritardo pure Brooks Koepka: il campione bis dello Us Open è 34/o (-3), distante 7 colpi dal leader.