Caso passaporto: Becker'mio è autentico'

LONDRA, 22 GIU - Boris Becker insiste, il passaporto diplomatico rilasciatogli dalla Repubblica Centroafricana per il suo ruolo di ambasciatore dello sport, è autentico. Non si è fatta attendere la replica dell'ex campione tedesco, dopo che il ministro degli Esteri della nazione africana aveva definito fasullo il documento rivendicato da Becker. In un'intervista alla Bbc il tre volte campione di Wimbledon ha definito "un fraintendimento" il caso internazionale nato attorno al suo status di diplomatico. "Non so cosa stia succedendo all'interno della politica del paese, ma ho ricevuto il passaporto dall'ambasciatore in persona - le parole di Becker - Ho parlato con il presidente in svariate occasioni, e continuo a credere che i documenti che mi sono stati dati siano validi". Becker ha invocato l'immunità diplomatica contro la sentenza di bancarotta emessa da una corte di Londra, che ora chiede il pignoramento dei suoi beni. "Molto presto, con molto piacere, visiterò Bangui.