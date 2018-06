F1: Francia, Vettel fiducioso

ROMA, 22 GIU - ''Credo che tutto sommato non è la pista più entusiasmante del campionato, è complicata in alcuni punti a livello tecnico''. Sebastian Vettel ammette di non amare il nuovo tracciato del Paul Riccard ma crede di poter far meglio domani in qualifica rispetto ai tempi visti oggi nelle libere. ''In situazione qualifica ho faticato, credo che la macchina abbia più potenziale. Sembrerebbe che siamo indietro sul giro secco ma in simulazione gara credo i tempi siano buoni. Piuttosto che i dati - aggiunge il tedesco della Ferrari ai microfoni di Sky - devo capire di cosa ha bisogno la macchina. Di solito in qualifica miglioriamo, stanotte devo capire cosa dobbiamo fare e credo che domani andremo meglio''. Più entusiasta della nuova pista l'altro ferrarista Kimi Raikkonen: ''ci avevo già guidato prima, è stata una buona giornata, non semplicissima ma è stato bello essere su questo nuovo circuito. Le gomme sono andate piuttosto bene e non credo abbiamo avuto grossi problemi''.