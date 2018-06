Viviano dalla Samp allo Sporting Lisbona

GENOVA, 22 GIU - Emiliano Viviano è il nuovo portiere dello Sporting Lisbona. Il club portoghese ha ufficializzato l'acquisto dalla Sampdoria per 2 milioni e il portiere ha firmato per due anni con opzione per il terzo. Nel contratto c'è una clausola rescissoria di 45 milioni. "Al portiere, con 115 presenze nella sua esperienza da blucerchiato, va un sincero ringraziamento per l'impegno e l'attaccamento dimostrati in queste quattro stagioni e il più grande in bocca al lupo da parte del presidente Massimo Ferrero e di tutta la società per il prosieguo della sua carriera", scrive la Sampdoria sul sito ufficiale.