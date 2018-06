1-0 al Perù, Francia agli ottavi

ROMA, 21 GIU - La Francia ha battuto 1-0 il Perù in una partita della seconda giornata del girone C dei Mondiali di Russia 2018 e si è qualificata per gli ottavi di finale. Eliminato il Perù che ha zero punti dopo due partite. A decidere l'incontro una rete di Mbappè al 34' del primo tempo: tiro di Giroud, servito da Pogba che aveva rubato palla; la conclusione viene respinta da un difensore avversario sui piedi di Kylian Mbappè, che a due passi dalla porta sguarnita non ha difficoltà a ribadire in rete. L'ultima giornata del girone C, il 26 giugno quando si disputeranno Danimarca-Francia e Australia-Perù.