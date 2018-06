F1: Alonso "Mi godo Le Mans"

ROMA, 21 GIU - Vincere la 24Ore di Le Mans "è stata una sensazione grandiosa. Era da tanto tempo che sognavo di gareggiarci, esserci alla prima occasione, in una squadra molto competitiva come la Toyota, che ha dominato le prove libere, le qualifiche e la gara": Fernando Alonso è ancora su di giri, tanto da rubare la scena nella conferenza stampa di presentazione della prossima gara di F1 che andrà in scena il prossimo fine settimana sul circuito di Paul Ricard. La vittoria di domenica, tra l'altro, avvicina il pilota spagnolo alla conquista della 'Tripla Corona', ovvero la vittoria del titolo mondiale di F1 (o nel Gp di Montecarlo), nella 24Ore francese e nella 500 Miglia di Indianapolis, in cui Alonso si è cimentato un anno fa. "Non ci ho ancora pensato - aggiunge - Quando mi sono iscritto l'anno scordo alla 500 Miglia la 'triple crown' era un obiettivo molto interessante, e perche voglio dimostrare di essere un pilota completo e la vittoria a Le Mans mi avvina a questo obiettivo. Ora ci penserò e vedrò il da farsi".