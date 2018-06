Atp Halle, Federer ai quarti

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Roger Federer si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Halle (Germania), uno degli appuntamenti che precedono Wimbledon. Il fuoriclasse svizzero, n.1 della classifica mondiale, ha faticato più del previsto per avere ragione del francese Benoit Paire, battuto per 6-3 3-6 7-6 (9-7) in poco più di due ore di gioco. Federer ora affronterà l'australiano Matthew Ebden, che ha superato per 4-6 6-1 6-2 il tedesco Philipp Kohlschreiber.