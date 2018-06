Mondiali: Danimarca-Australia 1-1

SAMARA, 21 GIU - Danimarca-Australia 1-1 in un incontro valido per la seconda giornata del gruppo C dei Mondiali di Russia 2018. Danimarca in vantaggio al 7': Nicolai Jorgensen riceve in area e serve Eriksen il cui sinistro all'altezza del dischetto del rigore si insacca sotto la traversa non lasciando scampo al portiere australiano Ryan. Il pareggio dell'Australia arriva al 39' su calcio di rigore assegnato dall'arbitro spagnolo Mateu Lahoz dopo consulto con la Var per un fallo di mano in area di Poulsen su colpo di testa di Leckie. Dal dischetto Jedinak, già a segno dagli 11 metri contro la Francia, non sbaglia. Nella ripresa forcing australiano ma il risultato non cambia. La Danimarca sale così a 4 punti, primo punto per l'Australia.