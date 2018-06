F1: Hamilton, la Mercedes può crescere

ROMA, 21 GIU - "Questo è un mondiale in divenire, in cui si tratta di minimizzare le perdite perché non si può essere perfetti ogni fine settimana. Quindi bisogna raccogliere il massimo in ogni gara. Abbiamo il potenziale per essere più forti nella seconda parte della stagione". Così Lewis Hamilton a 'Marca' che lo ha intervistato durante un evento pubblicitario a Marsiglia. "Finora abbiamo corso sette gare e ci sono stati molti alti e bassi - ha aggiunto il pilota britannico campione del mondo, parlando delle prestazioni della sua Mercedes - Una volta bene, altre non tanto. E questo deve finire. Devo poter fare belle gare ogni fine settimana per capire l'auto, le gomme ed il resto". Vedi la Ferrari in grado di battere la Mercedes quest'anno? "Spero di no, ma al momento lo stanno facendo. In ogni caso saranno difficili da superare, questo è sicuro".