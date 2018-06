Media russi: lite Salah-Egitto, lui nega

MOSCA, 21 GIU - Mohamed Salah si sarebbe rifiutato di entrare in campo nella partita Arabia Saudita-Egitto, che si disputerà il 25 giugno, dopo un conflitto con la federazione calcistica egiziana. Lo riportano i media russi, citando il giornalista egiziano Karim Zidan. La decisione del fuoriclasse egiziano sarebbe dovuta a un conflitto con la direzione della nazionale, che ha permesso a un centinaio di celebrità di assistere agli allenamenti, distraendo i giocatori e compromettendone la prestazione. Salah ha poi smentito sul suo account Twitter: "Nella nazionale non c'è alcun conflitto. Rispettiamo l'un l'altro e siamo in buoni rapporti".