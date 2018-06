La Spagna batte l'Iran 1-0

ROMA, 20 GIU - La Spagna ha battuto l'Iran 1-0 (0-0) nel secondo incontro odierno del Gruppo B dei Mondiali di calcio, giocato a Kazan. La rete decisiva è stata realizzata da Diego Costa al 9' della ripresa e consente agli iberici di Hierro di affiancare il Portogallo in testa alla classifica, con 4 punti. L'Iran resta a quota 3 e lunedì prossimo dovrà battere i portoghesi per raggiungere gli ottavi. La Spagna se la vedrà col Marocco, ancora a quota 0 e quindi eliminato. La sfida di Kazan non pè stata facile per Iniesta e compagni, trovatisi davanti ad un vero e proprio muro difensivo allestito da Queiroz. A inizio ripresa, un rimpallo fortunato ha consentito a Costa di segnare ma l'Iran ha sfiorato almeno due volte il pari e un fuorigioco ha fatto annullare, anche con l'aiuto del Var, una rete di Ezatollahi.