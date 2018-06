Vela: Tp52, Azzurra balbetta, L.Rossa no

ROMA, 20 GIU - Azzurra non è riuscita a ripetere il buon quarto posto della prima prova della Zadar Royal cup, seconda tappa della 52 Super Series di vela, chiudendo la giornata appesantita da un decimo piazzamento. Luna Rossa che si porta al comando della classifica provvisoria grazie alla conquista di un primo posto e in virtù di una piazza d'onore. Il Comitato di regata ha dovuto aspettare le 14, perché la Bora del mattino venisse sostituita dalla termica che, in quest'area, proviene da nordovest. Dagli 8-10 nodi molto instabili della prima regata, la brezza è poi salita fino a 12 nodi, stabilizzandosi maggiormente nella seconda prova. Protagonista assoluta della giornata è stata Luna Rossa, che si è portata decisamente al comando della classifica provvisoria, seguita da Gladiator, vincitore della seconda regata. Inizio in salita per Azzurra che non è riuscita a dar seguito al buon quarto posto della prima prova.